La notizia tanto attesa è finalmente arrivata: Giannis Antetokounmpo rinnova con i Milwaukee Bucks, con i quali gioca dal 2013. Il classe ’94, selezionato con la quindicesima scelta al Draft 2013, ha firmato un’estensione contrattuale di cinque anni al massimo salariale che partirà dalla prossima stagione. Come riportato da Shams Charania di The Athletic, il rinnovo è pari a 228.2 milioni di dollari ed è il più oneroso mai firmato nella storia della NBA.

Breaking: Giannis Antetokounmpo says he is signing a contract extension with the Milwaukee Bucks. The two-time MVP will sign a five-year, $228.2 million supermax extension with the franchise, the largest deal in NBA history, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium .

Giannis Antetokounmpo ha espresso tutta la sua gioia attraverso un post su Twitter:

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. 🤎🙏🏽 pic.twitter.com/895tCBE9RK

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020