NBA, LaVar Ball sui Pistons: “Il taglio di LiAngelo? Detroit è una franchigia confusa!”

Dopo l’ufficialità del taglio di LiAngelo Ball operato dai Detroit Pistons nelle scorse ore, LaVar Ball ha commentato la notizia pronunciando parole dure verso la franchigia del Michigan. Il padre di LiAngelo, infatti, ha definito i Pistons “disordinati da morire” ai microfoni di Bleacher Report:

“Le persone a Detroit sono fantastiche. Amo i fan, ma la franchigia laggiù è confusa da morire. Non riconoscono un buon giocatore. Gli stavo regalando una lottery pick gratis! LiAngelo ha le capacità per giocare. Come possono sprecare una cosa del genere così?” “Prima o poi lo capiranno. I miei ragazzi finiranno per giocare insieme in NBA. LiAngelo può giocare tranquillamente. È stato difficile accettare la decisione di Detroit, ma lo capiranno prima o poi.”

All’inizio di questo mese LiAngelo aveva firmato un exhibit 10 di un anno non garantito con Detroit, ma il giocatore non è stato impiegato in nessuna delle prime due partite di preseason. Ora il suo futuro dovrebbe essere tra le fila della squadra G-League affiliata, con la speranza di poter essere chiamato da coach Dwane Casey quando sarà necessario.

