NBA, Carmelo Anthony rivela la partita più incredibile contro Kobe Bryant

Kobe Bryant è stato e sarà sempre uno dei migliori giocatori di basket della storia. Il suo talento cristallino, unito a doti atletiche fenomenali e ad uno spirito competitivo ai limiti del maniacale, hanno reso la star dei Lakers una vera icona culturale, capace di trascendere il semplice campo da basket.

La tragica morte dell’ex-atleta, avvenuta nel gennaio di quest’anno, ha comprensibilmente devastato il mondo NBA. In moltissimi, dai compagni di squadra ai rivali di sempre, hanno ricordato e onorato Bean, anche raccontando degli aneddoti sul campione. I mesi passano, ma il ricordo di The Black Mamba non si affievolisce minimamente; durante una conversazione avvenuta su IG Live, anche Carmelo Anthony ha voluto raccontare una breve storia su Kobe, confermando le doti straordinarie della leggenda dei Lakers.

Melo non specifica l’anno o la location dell’incontro, ma ricorda, da giovane star dei Denver Nuggets, come Bryant sia riuscito a vincere da solo una partita senza neanche scaldarsi. Queste le parole del 36enne, ora ai Trail Blazers:

È arrivato e abbiamo giocato. È arrivato all’intervallo, uscendo dall’aereo con l’uniforme dei Lakers già indosso. […] Poco dopo l’intervallo, [i Lakers] chiamano un timeout. [Kobe] entra e fa vincere la partita [ai Lakers]. È stata una delle cose più incredibili che abbia mai visto. Mi sono chiesto: “come diavolo fa a scendere da un aereo con l’uniforme pronta e le scarpe allacciate, e a vincere la partita [senza riscaldamento]?”

Anche se l’ala piccola non fornisce una descrizione molto dettagliata dell’evento, una storia simile non fa altro che confermare l’incredibile attitudine e talento della leggenda dei Lakers.

Sono passati quasi 11 mesi, ma la morte di Kobe continua a rimanere una ferita dolorosa per il basket. Una ferita che farà molta fatica a rimarginarsi.

Leggi anche:

NBA, Draymond Green loda Wiseman: “Gioca ovunque, è fantastico”

Ancora Irving contro i giornalisti, rifiutata l’intervista post partita

NBA, Zion Williamson: “Quest’anno niente mi fermerà”