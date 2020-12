Questa notte si sono giocate sei partite della preseason NBA e, come in precedenza, ci sono stati dei colpi di scena. Andiamo a vedere nel dettaglio risultati e highlights.

Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 106-116

I Cleveland Cavaliers centrano la seconda vittoria in questa preseason grazie all’ottima prestazione di Dante Exum, autore di 23 punti, 4 rimbalzi e 5 assist. Bene anche Andre Drummond con 17 punti e 11 rimbalzi e Darius Garland, per lui 17 punti, 4 rimbalzi e 2 assist. Vittoria ancora una volta rimandata per i Pacers, dove non bastano i 18 punti, 9 rimbalzi e 2 assist di Sabonis per sconfiggere i Cavaliers. Buona prestazione per Aaron Holiday con i suoi 16 punti, 3 rimbalzi e 3 assist, mentre Oladipo chiude con 9 punti, 2 rimbalzi e altrettanti assist.

Toronto Raptors – Charlotte Hornets 112-109

Seconda vittoria anche per i Raptors trascinati dai 23 punti di Fred VanVleet e i 17 Malachi Flynn. In casa Charlotte LaMelo Ball segna 12 punti, accompagnati da 3 rimbalzi e 2 assist, mentre Terry Rozier e Gordon Hayward registrano rispettivamente 15 punti, 3 rimbalzi e 2 assist e 14 punti, 4 rimbalzi e 6 assist.

New Orleans Pelicans – Miami Heat 114-92

Nella loro prima partita di preseason NBA, i New Orleans Pelicans vincono sui vice-campioni dei Miami Heat. Protagonista assoluto della serata è Zion Williamson che con i suoi 26 punti, 11 rimbalzi e 2 assist, in circa 33 minuti di gioco, demolisce gli Heat. A Miami non bastano i 17 punti di Tyler Herro e i 14 di Duncan Robinson per evitare la sconfitta.

Dallas Mavericks – Milwaukee Bucks 128-112

La partita tra Mavs e Bucks è stata una sfida di alto livello dove, alla fine, è stata Dallas a uscirne vincitrice. Con Luka Doncic in versione ‘Superman’ – 27 punti, 8 rimbalzi e 4 assist per lui – i Mavs conquistano la seconda vittoria in questa preseason. Ottima prestazione per l’altra superstar in campo, Giannis Antetokounmpo che chiude con 24 punti, 14 rimbalzi e 4 assist.

Memphis Grizzlies – Minnesota Timberwolves 123-104

Ja Morant & Co. sbaragliano Minnesota: il numero 12 di Memphis porta a casa 17 punti, 7 rimbalzi e 7 assist, ma sono Dillon Brooks e Valanciunas i mattatori della serata, visti i rispettivi 21 e 22 punti. I Timberwolves cadono ancora in questa preseason: nella partita contro Memphis bene Towns con i suoi 14 punti e 9 rimbalzi, D’Angelo Russell e i suoi 19 punti, mentre Anthony Edwards chiude a 12 punti, 4 rimbalzi e 2 assist.

Phoenix Suns – Utah Jazz 92-111

Ancora una sconfitta in questa preseason NBA per i Suns che cadono contro gli Utah Jazz. Brillano Devin Booker con 27 punti (64.7% dal campo per lui) e Mikal Bridges, autore di 15 punti, mentre Chris Paul chiude con 5 punti, 2 rimbalzi e 6 assist. Grande prestazione collettiva da parte dei Jazz, dove il top scorer è Bogdanovic (18 punti, 5 rimbalzi e 3 assist) dove, però, c’è da segnalare la grande prestazione di Rudy Gobert, capace di realizzare 11 punti e ben 20 rimbalzi. 15 punti, 6 rimbalzi e 3 assist per Donovan Mitchell.

