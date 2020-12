NBA, Kyrie Irving torna a parlare con i media: “Nash è un coach fantastico”

Dopo aver accumulato una multa da 25.000 dollari, Kyrie Irving ha deciso di rendersi disponibile ai giornalisti durante la media session di lunedì mattina, a margine di un nuovo allenamento dei Brooklyn Nets. Il giocatore, criticato da tutte le parti per essersi rifiutato a più riprese di rispondere alle domande dei media nelle scorse settimane, ha parlato di quanto accaduto chiarendo le sue intenzioni:

“I miei messaggi su Instagram? Non erano diretti a nessuna persona specifica o ai giornalisti. Si trattava davvero di come mi sentivo riguardo al maltrattamento verso artisti e gente famosa che comunicano sulle piattaforme a loro disposizione per diffondere il proprio messaggio.”