Niente da fare per LiAngelo Ball. Il fratello di LaMelo e Lonzo, infatti, non è riuscito nell’intento di essere confermato dai Detroit Pistons i quali hanno deciso di tagliare il giocatore al termine delle due settimane di training camp. LiAngelo è stato rilasciato insieme ad Anthony Lamb e Louis King.

Per sources, the #Pistons have waived Anthony Lamb, Louis King and LiAngelo Ball.

Detto questo, per il prodotto di Chino Hills si apre una nuova strada: dal momento che Ball ha firmato Exhibit 10, il giocatore si unirà ai Grand Rapids Drive, squadra affiliata dei Pistons in G-League, per ricevere il bonus previsto a contratto (solitamente 50.000 dollari per la permanenza in squadra).

Durante il suo periodo trascorso con i Pistons, Ball aveva ricevuto alcuni elogi da coach Dwane Casey, il quale aveva definito LiAngelo un “giocatore eccellente”.

#Pistons Dwane Casey says he didn't know a lot about some of the 16-20 roster guys.

on LiAngelo Ball: "Excellent player, great kid."

Lamb: "Young man has come in and competed, excellent IQ

"Musa has done an excellent job fitting in."

— Rod Beard (@detnewsRodBeard) December 8, 2020