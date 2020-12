Ancora Irving contro i giornalisti, rifiutata l’intervista post partita

Sembra non avere fine lo spinoso rapporto che c’è fra Kyrie Irving e i giornalisti. Durante la sua carriera il giocatore ha più volte accusato la stampa di interpretare male le sue dichiarazioni o addirittura di mettergli le parole in bocca. Tematiche che sembrano persistere e generare tensione anche a distanza di pochi giorni all’inizio della stagione 2020-2021.

Di fatto, sarebbero proprio questi i motivi che hanno spinto Irving a dichiararsi indisponibile per le interviste durante la settimana del Media-Day, il che è costato alla franchigia e al giocatore stesso una multa da 25 mila dollari.

Fedele alle sue affermazioni, dopo la partita di preseason dei Brooklyn Nets, vinta contro i Washington Wizards, Irving ha rifiutato ogni tipo di intervista. Purtroppo, così facendo non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione in merito al suo ritorno in campo dopo quasi 9 mesi di assenza.

Resta comunque il fatto che le intenzioni del giocatore sono quelle di tornare a relazionarsi con i giornalisti. Secondo il suo addetto stampa, infatti, sotto questo aspetto l’obiettivo per la prossima stagione sarà quello di instaurare un rapporto di reciproco rispetto fra le due parti. In questo modo si potrà senza dubbio sciogliere un nodo che da troppo tempo tiene in tensione il giocatore, i media e non solo.

La prossima regular season sarà fondamentale per i Brooklyn Nets, che avranno modo di sperimentare per la prima volta una squadra praticamente nuova rispetto alla passata stagione. La coppia formata da Irving e Kevin Durant ha generato parecchio scalpore e nei prossimi mesi sicuramente la situazione si farà più interessante.

Da sottolineare, inoltre, la presenza di Steve Nash come capo allenatore, pronto in questa nuova esperienza con una squadra tutta da scoprire.

