Potrebbe volerci molto piu tempo del previsto prima che Tristan Thompson possa fare il suo debutto con i Boston Celtics.

Come riportato da Tim Bontemps di ESPN, l’ex Cleveland Cavaliers, fermatosi negli ultimi mesi a causa di un infortunio al tendine del ginocchio, non è considerato infatti ancora pienamente recuperato.

Brad Stevens ha allontanato ogni ipotesi di un esordio a breve, o perlomeno per l’inizio della stagione.

Penso che sia difficile da dire in questo momento. Non ha ancora preso parte ai nostri allenamenti. Ha fatto solo alcuni esercizi leggeri due contro due a tutto campo, niente di più. Questo è tutto quello che ha fatto fino ad ora con noi.Non gioca da molto tempo. Non ha giocato nella bolla, quindi ci sarà un periodo di ulteriore tempo. Non certo quel tipo di momenti in cui ti basta mettere due o tre giorni di allenamento sulle spalle per tornare in condizione. Sicuramente, per quanto riguarda il 23 dicembre, ogni giorno che passa direi che diventa più improbabile il suo esordio.