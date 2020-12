Sedici minuti in campo, nessun canestro su cinque tentativi, ma doppia cifra alla voce “rimbalzi”, con quattro assist. Questo il bottino della prima apparizione in preseason NBA di LaMelo Ball, terza scelta assoluta del Draft 2020 svoltosi il 18 novembre scorso.

Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni a caldo dopo la sirena finale:

“Mi sono sentito bene in campo, non giocavo da un po’. Poco a poco stiamo costruendo una chimica di squadra. Piacevoli il 5-contro-5 e tutto il resto: anche senza i tifosi ho avuto belle sensazioni. Non parlerei di pressione [in relazione alle aspettative], è solo pallacanestro e io vado sul parquet per giocare. Che voto do alla mia prestazione? Non mi va di dare un voto, abbiamo perso: questo è quanto. […] Dalla panchina? Primo o ultimo quarto non cambia. Quando si entra è sempre lo stesso gioco, un pallone, punti da segnare.”