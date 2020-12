Mercato NBA, i Los Angeles Lakers interessati a Trevor Ariza

Trevor Ariza è attualmente il giocatore più scambiato della storia della NBA. Infatti nel giro di poche settimane, il veterano ha cambiato ben quattro squadre, prima di accasarsi con gli Oklahoma City Thunder.

Nonostante il curioso epilogo, il giocatore potrebbe cambiare nuovamente squadra. Infatti i Los Angeles Lakers avrebbero puntato gli occhi su di lui, per quello che potrebbe essere un gradito ritorno. L’ex giocatore dei Rockets ha fatto parte della franchigia californiana per due stagioni, conquistando il titolo NBA nel 2009. Questo è quanto riportato da Shams Charania di The Athletic:

“I Lakers sono interessati all’acquisto di Ariza. Per il momento, sia Ariza che George Hill, disputeranno la prossima stagione con gli Oklahoma City Thunder. Inoltre Hill sarebbe oggetto d’interesse di diverse squadre NBA.”

Ariza, che ha terminato la scorsa annata con i Portland Trail Blazers, è stato scambiato con i Rockets lo scorso 22 novembre in cambio di Robert Covington. In seguito è stato spedito a Detroit, nella trade che ha visto coinvolto Christian Wood. Infine è giunto ad Oklahoma, dopo una trade a tre con i Dallas Mavericks.

L’obiettivo dei Lakers è quello di aggiungere un giocatore dalla grande esperienza al proprio roster, per puntare con decisione alla conquista del secondo titolo NBA consecutivo.

Leggi anche:

Mercato NBA, Mario Hezonja tagliato dai Memphis Grizzlies

NBA, Beal difende Westbrook: “Sono convinto che mi valorizzerà”

NBA, Montrezl Harrell sul match contro i Clippers: “Ero concentrato solo sul campo”