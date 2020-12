NBA, Chris Paul rivela come ha convinto Jae Crowder a firmare con Phoenix

Durante una ospitata nel podcast “The Old Man and the Three”, condotto da JJ Reddick, Chris Paul tra le altre cose ha svelato qualche retroscena riguardo l’arrivo ai Phoenix Suns di Jae Crowder. Il giocatore è stato firmato dalla franchigia dell’Arizona durante l’ultima free agency. Perché l’ex ala di Miami ha scelto proprio loro? Semplice, è stato reclutato dallo stesso CP3. Il play ha detto di essere rimasto impressionato non solo dall’attenzione di Crowder sul lato difensivo del campo, ma anche dalla volontà dell’attaccante di sfidare gli avversari in difesa. Secondo quanto riporta “Heat Nation”, Paul ha dichiarato:

“Dopo essere arrivato a Phoenix, ho parlato con James Jones. E lui mi ha detto che noi potevamo avere una possibilità di arrivare a Jae Crowder. Così l’ho chiamato, ho chiamato Jae. Lo rispetto perché è un giocatore che ti protegge, da sempre tutto. Ricordate il famoso episodio con Duncan Robinson negli scorsi Playoff? Nessuno mi ha detto niente, l’unica persona che mi ha detto qualcosa è stata Jae Crowder. Crowder era in panchina e mi ha detto “Yo CP, che succede?” e lo rispetto. Non ha paura.”

L’alterco a cui Paul fa riferimento è quello avvenuto all’interno della bolla di Orlando: CP3, in una partita contro Miami, aveva lanciato volontariamente la sfera addosso a Duncan Robinson, provocando una reazione degli avversari. Ebbene, Crowder, da uomo squadra, si è subito lanciato in difesa dei suoi ragazzi. Ed è quello che farà, d’ora in avanti, con la canotta di Phoenix.

