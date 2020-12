Nella notte, i Golden State Warriors sono tornati in campo vincendo la loro prima partita di preseason NBA contro i Denver Nuggets. È stata l’occasione di vedere nuovamente Stephen Curry su un parquet NBA, così come quella di poter riammirare la sua classica routine prepartita che conta(va) il suo classico tiro dal tunnel. A differenza della storica Oracle Arena di Oakland, in cui Curry si metteva in evidenza con il famoso “tunnel shot” pochi istanti prima di un match, al Chase Center di San Francisco il 2 volte MVP ha dovuto cambiare stile, inventandosi un tiro dalla tribuna che, in questo caso, ha clamorosamente realizzato.

Steph’s new pregame “tunnel” shot 🔥😂 pic.twitter.com/8iWbAvZCgJ — Whitley Sandretto (@WSandretto) December 13, 2020

Dopo la partita, Curry ha definito questa nuova routine “un qualcosa difficile da seguire lungo tutta la stagione”:

“Quella cosa ti viene in mente un po’ a caso. Non lo so – avevo in corpo una buona dose di adrenalina, un buon mood. Sarà un atto difficile da seguire anche per le prossime volte, non sperateci troppo.”

Steph on his pregame shot 😂 pic.twitter.com/McUgcc6Voc — 95.7 The Game (@957thegame) December 13, 2020

Curry ha poi chiuso la sua partita con 10 punti e 3 su 10 dal campo. Il 32enne ha aggiunto 3 assist, 2 palle rubate e 1 rimbalzo in 21 minuti.

