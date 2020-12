Bradley Beal e Russell Westbrook sono le due nuove superstar dei Washington Wizards e, insieme, sperano di costruire qualcosa di importante. In questi giorni sono state raccontate molte cose riguardo a Westbrook, tanto che lo stesso Beal è intervenuto per difendere il suo nuovo compagno di squadra.

Durante il media day di ieri, Beal ha affermato che tutto quello che si dice su Westbrook è falso, come spiega:

Bradley Beal on Russell Westbrook "He can pass the hell out of the ball…don't want to compare him and John but he's very fast…I feel like there is always a false narrative on Russ.. playing with him for the past week hasn't been too big of adjustment. It's smooth sailing."

