NBA, Montrezl Harrell sul match contro i Clippers: “Ero concentrato solo sul campo”

Il neo giocatore dei Los Angeles Lakers Montrezl Harrel ha debuttato con la sua nuova maglia nella scorsa notte proprio contro i Los Angeles Clippers, la sua ex squadra. Questa è stata la prima occasione in cui il Sixth Man of the Year in carica ha sfidato i suo vecchi compagni di squadra.

Nonostante ciò, l’ala non ha ceduto ad alcuna emozione. Quando gli è stato chiesto di esprimere proprio pensiero sulla partita disputata, Harrell ha affermato che non considerava il match come opportunità per scambiare convenevoli con gli ex compagni.

Il giocatore si è così rivolto a Harrison Faigen di Silver Screen & Roll:

“Sono venuto qui con l’intenzione di svolgere solamente il mio lavoro. Sono qui con la mia squadra, ovvero i Los Angeles Lakers. Non sono venuto qua per dire: ‘Ehi ragazzi come va?’. Nulla di questo. Ho un lavoro da compiere e sono venuto alla partita con l’intenzione di svolgerlo al meglio.”

Harrell ha concluso la serata con 13 punti e 12 rimbalzi catturati. Una doppia doppia a cui vanno aggiunti 2 assist e e due palle rubate in 31 minuti di gioco. È stato uno dei migliori giocatori della partita, con i Lakers che hanno giocato senza Anthony Davis e LeBron James.

Sicuramente l’ex giocatore dei Clippers è stato un acquisto fondamentale per potere permettere ai Lakers di conquistare il secondo anello consecutivo.

