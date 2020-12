Qualche giorno fa Paul George ha criticato il suo ex allenatore Doc Rivers, nuovo coach dei Philadelphia 76ers. Nelle sue precedenti affermazioni, George recrimina a Rivers di non aver snaturato il suo modo di giocare.

Non si è fatta attendere la risposta di Doc Rivers che, in un’intervista a ESPN, afferma:

“Le critiche di Paul George? È solo la sua opinione. Personalmente, mi è piaciuto allenare Paul: se guardi indietro e dai un’occhiata alle statistiche, vedrai che George ha giocato più in pick-and-roll in quest’ultima stagione che in tutta la sua carriera.

Non so, quindi, come sia possibile: se fossi un giocatore non mi dispiacerebbe giocare alla Ray Allen, che era semplicemente straordinario, ma questa è la sua opinione. Sono soddisfatto di quello che ho fatto: la squadra era seconda per punti realizzati. Il vero problema? Non era segnare, ma vincere”