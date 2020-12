NBA pronta a ripartire: sistema di tamponi con risultati in 30-90 minuti

Mancano ormai solo dieci giorni alla partenza ufficiale della NBA edizione 2020-2021. Sarà un’altra stagione inevitabilmente colpita dalla pandemia, che ha già causato le prime assenze e che costringerà le franchigie ad iniziare il proprio campionato con i palazzetti a porte chiuse.

La NBA ha sta organizzando tutto nei minimi dettagli ed ha predisposto un piano di tamponi quotidiani da effettuare in maniera rapida. Il nuovo sistema si baserà su delle attese estremamente ridotte. La squadra che giocherà in casa riuscirà a ricevere il risultato del tampone entro 30 minuti, quella impegnata in trasferta aspetterà invece 90 minuti.

