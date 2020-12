La clamorosa stagione portata a termine da LeBron James, ha portato in dote non solo l’ennesimo titolo NBA con l’ennesimo MVP delle Finals, ma anche un riconoscimento sotto un punto di vista globale. Il numero 23 gialloviola, infatti, è stato appena votato “Atleta dell’Anno” secondo la famosa rivista TIME.

Il giocatore è stato riconosciuto non solo per chiari meriti sportivi (4° anello conquistato), ma anche per il suo profondo coinvolgimento nel movimento Black Lives Matter che ha mosso gli interi Stati Uniti. James si è ritrovato ad essere una voce fondamentale tra gli sportivi di tutto il mondo, specialmente dopo aver fondato l’associazione “More Than a Vote” per incoraggiare la comunità afroamericana ad andare nei seggi elettorali durante le ultime elezioni presidenziali.

Ecco i motivi riportati dalla rivista:

“Dopo quasi due decenni in NBA, James ha compreso completamente che il suo talento in campo è un mezzo per raggiungere qualcosa di più grande al di fuori di esso. Quest’anno più che in passato ha mostrato come non abbia rivali in entrambe le situazioni. Nonostante le difficoltà, James ha giocato nella bolla e ha portato i Lakers al titolo. E rimanendo a Orlando, ha aumentato la sua rilevanza e la sua influenza, coinvolgendo proprietari facoltosi, colleghi atleti e tifosi in giro per il mondo verso un impegno democratico diretto. E in tutto questo, ha parlato in prima persona dell’angoscia degli afro americani, direzionando il dolore e la rabbia verso un piano di azione preciso”.

