Ufficiale: mascherine obbligatorie per staff e allenatori, tutte le novità

Ormai mancano poche settimane al via della stagione 2020-2021, di conseguenza l’NBA ha diffuso le ulteriori norme anti contagio che entreranno presto in vigore.

Le limitazioni seguiranno la pista adottata per la bolla di Orlando, con alcune ulteriori modifiche.

Di fatto, tutti gli allenatori e lo staff delle squadra saranno obbligati a tenere la mascherina per tutta la durata del match, sia prima che dopo. Ovviamente non è consentito abbassarla per parlare con colleghi, arbitri o giocatori.

Inoltre, rispetto ad Orlando, è stato aumentato il limite di membri dello staff per squadra che potranno essere presenti alle partite. Da un massimo di 37, infatti, la lega ha aumentato il numero a 45, indipendentemente dal luogo (casa o trasferta) in cui gioca la franchigia.

Da sottolineare, inoltre, il nuovo dress code per gli allenatori, che avranno la possibilità di indossare abiti non ufficiali durante le partite, come pantaloni sportivi o polo in alternativa ai completi.

News story with @wojespn on coaches going casual if they want, mask protocol for the 2020-21 season, more. Includes comments from @NBA_Coaches president Rick Carlisle and details on coronavirus testing regimen for players/team traveling party:

Restano validi, invece, i tamponi sui giocatori e tutto il personale della squadra, da eseguire ogni due giorni.

Con queste restrizioni la stagione potrà senz’altro ripartire in piena sicurezza. La lega verificherà l’efficacia delle misure adottate per progettare nel futuro più prossimo, si spera, il ritorno nelle arene dei tifosi.

