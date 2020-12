NBA: il GM Scott Layden lascia i Timberwolves

Era una separazione prevedibile: Scott Layden lascia i Minnesota Timberwolves. Il suo ruolo era stato ridimensionato di molto già nel 2019, quando Minnesota aveva assunto Gersson Rosas come nuovo President of Basketball Operations. Layden aveva comunque deciso di rimanere ai T’Wolves nonostante la minore possibilità di avere voce in capitolo nelle decisioni.

Sources: Timberwolves and Scott Layden part ways after 4 seasons https://t.co/Ero8kovYh0 — Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) December 10, 2020

Layden era arrivato ai Timberwolves nel 2016 insieme a coach Tom Thibodeau, al tempo sia allenatore che nel ruolo occupato adesso da Rosas. Minnesota completa così la sua “rivoluzione” a livello dirigenziale. Prima dei T’Wolves, Layden è stato General Manager dei New York Knicks dal 1999 al 2003. Prevedibile la separazione, visto che Layden è indicato da diversi addetti ai lavori come un “uomo di Thibodeau”.

Nonostante il ruolo non più di primo livello all’interno della dirigenza, l’insider Jon Krawsczynski ha rivelato l’importanza di Layden nella scelta di Anthony Edwards alla numero 1 dell’ultimo NBA Draft. Minnesota si affaccia alla stagione 2020-2021 con due stelle come Karl-Anthony Towns e D’Angelo Russell e ha tutte le intenzioni di rilanciare le sue ambizioni Playoff.

