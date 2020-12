NBA, Paul George: “Devo un trofeo ai Clippers”

Nella giornata di ieri, Paul George ha rinnovato il suo contratto con i Los Angeles Clippers, dopo aver dichiarato di voler chiudere la carriera nella sponda blu di LA. Lo stesso George ha poi spiegato di come senta la responsabilità di portare un successo alla franchigia, qualcosa che manca da circa 50 anni.

“Devo loro un trofeo. Lo devo a quest’organizzazione. C’è una possibilità e noi proveremo a sfruttarla. Il mio dovere e il mio lavoro è quello di portare un titolo qui.”

PG13 giocherà la sua ultima stagione prima che il nuovo contratto entri in vigore. L’ala ha a disposizione anche una player option per la stagione 2024-2025, lo stesso anno in cui i Clippers debutteranno nella nuova arena ad Inglewood. Da questo accordo George guadagnerà circa 226 milioni di dollari in 5 anni.

Il costo e i rischi per prendere George da OKC sono stati alti, senza alcuna garanzia che Kawhi Leonard resti in squadra durante la prossima free agency. I due giocatori sono considerati le pietre angolari della squadra, e le ambizioni da titolo passano dalle loro mani e dalle loro giocate.

Il presidente delle operazioni Lawrence Frank, si è dichiarato molto felice di aver portato a termine questo tipo di accordo.

“È un momento molto significativo per la franchigia. Una cosa è prendere un giocatore come Paul George. Un’altra è fare in modo che un giocatore del genere si fidi della franchigia e voglia legarsi ad essa.”

