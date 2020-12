NBA, è nata Anastasia Gallinari, figlia di Danilo

Danilo Gallinari, recentemente divenuto un giocatore degli Atlanta Hawks, ha avuto il privilegio familiare di divenire padre:

Il cestista italiano non ha ovviamente tralasciato l’occasione di complimentarsi con la propria fidanzata, la giornalista sportiva Eleonora Boi, la quale si è espressa sui social con le seguenti parole:

Congratulazioni to Danilo Gallinari and his partner, who just had their first baby! pic.twitter.com/9iXHvBo6Mz

— Main Team (@MainTeamSports) December 8, 2020