NBA: McCollum applaude la decisione di Carmelo di partire dalla panchina

Quando la scorsa stagione, i Portland Trail Blazers hanno contattato Carmelo Anthony, gli hanno offerto qualcosa che nessuno poteva offrirgli: un posto in quintetto. I Blazers erano in difficoltà causa infortuni, e il 10 volte All-Star era in cerca di una nuova possibilità dopo esser stato messo da parte dalla NBA. È stato un matrimonio perfetto, con Portland che ha raggiunto i playoff, facendo pure bella figura, e Melo che ha chiuso la stagione con 15.4 punti e 6.3 rimbalzi di media a partita.

Rimasto free agent al termine della scorsa stagione, Anthony ha deciso di tornare in Oregon con un annuale al minimo salariale. Un atto di riconoscenza verso chi ha creduto in lui. Anche perchè stavolta, non è previsto un posto nello starting five. Settimana scorsa infatti, sia il GM Neil Olshey che coach Terry Stotts hanno fatto capire che Melo partirà dalla panchina. Decisione per altro comunicata anche ad Anthony il quale ha dichiarato di non avere particolari problemi, considerato anche il momento della sua carriera.

Una reazione matura, di un giocatore il quale ha finalmente capito (almeno così pare) che la squadra viene prima del singolo. Una decisione che ha riscosso l’approvazione di CJ McCollum che, intervistato ieri a fine allenamento, ha dichiarato:

“Penso che ci sia un’idea sbagliata su Melo come persona. È un ragazzo molto maturo. Nonostante i tanti anni di carriera, penso sia ancora perfettamente in grado di essere un titolare ma ha messo avanti gli interessi della squadra. Non ci sono dubbi che sia un Hall of Famer ma ora ha anche dimostrato tanta maturità e mentalità di gruppo”

