NBA, l’esperienza di Nico Mannion al training camp di Golden State

Nico Mannion, cestista italiano e matricola dei Golden State Warriors, sta sfruttando al massimo ogni singolo istante regalatogli dal training camp della sua franchigia. Il ragazzo originario di Siena, scelto dai californiani con la quarantottesima chiamata in occasione del Draft di tre settimane fa, è entusiasta del nuovo contesto lavorativo, come traspare dalle dichiarazioni dell’ultima conferenza stampa:

“Ventinove squadre non mi hanno preso in considerazione. Questo mi motiva ancora di più. Non ho intenzione di dimostrarmi impaurito di fronte ai veterani, che mi additerebbero come la ‘tipica matricola’. Al contrario, presto attenzione ad ogni particolare che possa arricchirmi e chiedo consigli a tutti. Steph e Draymond sanno cosa voglia coach Kerr e lo trasmettono ai nuovi innesti. Io non ho alcuna intenzione di dimostrarmi timido e remissivo, anche perché Golden State predilige la pallacanestro più affine al mio stile: giocate veloci, decisioni rapide, coinvolgimento di tutti.”