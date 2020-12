NBA, Sixers interessati ad Harden? Doc Rivers smentisce: “Ci piace la nostra squadra”

Nei giorni scorsi, dopo che i colloqui tra Houston Rockets e Brooklyn Nets sembrano essersi arenati, si era parlato di un possibile interesse dei Philadelphia 76ers, nei confronti di James Harden. Interesse già palesato, almeno secondo i media, nei primi giorni di free agency.

A gettare un po’ di acqua sul fuoco, almeno per il momento, ci ha pensato Doc Rivers nella conferenza stampa di ieri. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Voci su Harden? Non le avete sentite da noi. Quindi, fino a quando non le sentirete da noi dovreste stare tranquilli. Ci piace la nostra squadra, è una squadra speciale. E ribadisco: le voci su Harden non provengono da noi”

Nonostante le parole di Rivers, sono in molti a pensare che Daryl Morey stia pensando di sacrificare uno tra Ben Simmons e Joel Embiid per arrivare al Barba, visto il rapporto che si è creato tra i due ai tempi di Houston. Tuttavia è possibile, prendendo per buone le dichiarazioni dell’ex coach dei Los Angeles Clippers, che Phila voglia dare un’ultima chance al duo Simmons-Embiid prima di effettuare mosse drastiche.

La stagione che sta per iniziare dunque potrebbe essere quella della verità per i Sixers e per le due giovani stelle delle squadra che adesso non hanno più alibi visto il licenziamento di Brett Brown, con cui il rapporto si era deteriorato, e la cessione di Al Horford, con cui c’era un evidente equivoco tecnico.

Leggi anche:

NBA, Rockets in bilico: “L’assenza di Harden si sente”

NBA, James Harden torna a disposizione: si riaggrega ai Rockets

Mercato NBA, Harden apre alla trade con i Philadelphia 76ers