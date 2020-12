NBA, Pascal Siakam sulle sue difficoltà nella bolla: “Non mi riconoscevo”

Pascal Siakam non ha brillato durante le sue ultime apparizioni in NBA nella bolla di Orlando. La stella dei Toronto Raptors è consapevole di non aver aiutato la squadra a sufficienza durante il periodo più caldo della stagione 2019-2020. Durante gli ultimi Playoffs, Siakam è apparso in difficoltà, risultando poco incisivo.

Lo stesso giocatore dei Raptors ha ammesso che è stato difficile per lui riguardare quelle partite. Siakam ha preso parte a un’intervista con Blake Murphy di The Atheltic, dove ha parlato delle emozioni che ha vissuto in quel periodo:

“Quando ho riguardato le partite, una delle sensazioni che sentivo di più era quella di non riconoscermi in termini di divertimento. Sono sempre stata una persona che si diverte a giocare e che ama questo gioco. Non voglio più giocare senza alcuna gioia. Penso sia qualcosa che non ho proprio visto in me stesso.”

I numeri confermano le sensazioni che ha avuto lo stesso Siakam sul suo gioco. Durante le partite nella bolla di Orlando ha segnato 16.9 punti a partita, tirando con il 39.5% dal campo e un triste 26.5 % dall’arco. Percentuali che rendono l’idea di quanto il giocatore abbia faticato a trovare ritmo in attacco.

Nonostante Pascal Siakam abbia fallito nella sua prima esperienza come prima punta, i Raptors credono ancora molto in lui. La prossima stagione sarà la prima del suo nuovo contratto da più di 30 milioni di dollari annui. Il giocatore ha fame di riscatto e in questa breve offseason ha cercato di migliorare.

Per esempio Siakam ha assunto un nutrizionista a tempo pieno e un allenatore personale per migliorare la condizione fisica. Tutti segni di un giocatore che vuole crescere sotto tutti i punti di vista. Anche a Blake Murphy ha fatto capire le sue intenzioni per la prossima stagione:

“Mi concentro sempre sul guardare il passato e migliorarmi. Questa offseason non è stata diversa, ovviamente con qualche limite.”

