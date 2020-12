In nemmeno una settimana gli Atlanta Hawks hanno trasformato il proprio roster, aggiungendo tanto talento ad un gruppo di giovani giocatori molto interessanti. La franchigia della Georgia ha firmato Bogdan Bogdanovic, Rajon Rondo e Danilo Gallinari. Proprio quest’ultimo ha partecipato nelle scorse ore al Media Day organizzato dagli Hawks, commentando il suo nuovo ruolo in squadra che – come anticipato da Travis Schlenk, GM Atlanta – sarà quello di guidare la second unit, partendo dalla panchina:

“È tutto corretto. Una delle cose che ho detto è che sono felice di vedere che giocatori abbiamo in roster: sono molto, molto bravi e di grande talento. Credo nei ragazzi che abbiamo. Se non avessi creduto in loro, non avrei scelto Atlanta. Penso sia davvero un bel gruppo questo. Il mio obiettivo? Da quando gioco a basket è sempre quello di vincere. Qualunque cosa l’allenatore voglia da me, la farò. Farò di tutto per vincere.”

Come detto, il Gallo partirà dalla panchina, dietro a Collins, prospetto decisamente interessante:

“Posso sicuramente aiutarlo molto con questo mio nuovo ruolo. Penso che sia incredibilmente talentuoso, offensivamente e difensivamente. È anche un atleta straordinario. Se riesce a mettere insieme tutte queste caratteristiche e mostrarle con continuità sul parquet, non ci saranno confini per lui. Non vedo l’ora di giocarci insieme e di poterlo aiutare.”

Il suo ruolo da veterano sarà importante anche nel processo di sviluppo degli altri talenti presenti agli Hawks:

“Quando sei un veterano e giusto parlare molto con i giovani in squadra, insegnare loro quello che sai. Per me è bellissimo vedere che ti seguono e poter notare in prima persona i loro miglioramenti. Se ascoltano e fanno quello che dico, miglioreranno partita per partita”.

