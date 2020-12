NBA, Tyler Herro carica Miami: “Disposto a fare tutto ciò che mi chiederanno”

Dopo aver disputato degli eccellenti Playoff, la giovane star dei Miami Heat Tyler Herro è pronta per fare un ulteriore salto di qualità. In vista dell’inizio della prossima stagione, Herro ha rivelato i suoi obiettivi e quelli della sua squadra. Si è così espresso a Ira Winderman del The South Florida Sun Sentinel:

“Penso che l’obiettivo di tutti sia quello di iniziare la stagione cercando di vincere il maggior numero di partite possibile. Per questo mi sto allenando duramente e spero di poter fare tutto il necessario per poter diventare un titolare.”

“Farò tutto ciò di cui la mia squadra avrà bisogno. L’anno scorso uscivo dalla panchina e cercavo di dare il massimo. Dunque tutto ciò che il coach mi chiederà di fare, lo eseguirò senza esitazione.”

Durante la scorsa regular season, Herro è partito titolare solamente in otto occasioni. Ha mantenuto una media di 13.5 punti, 4.1 rimbalzi e 2.2 assist a partita, tirando con il 42.8% dal campo e il 38.9% dalla distanza.

Durante i Playoff nella bolla di Orlando le sue statistiche sono lievitate inaspettatametne. Ha viaggiato con una media di 16.0 punti a partita e una percentuale del 43.3% dal campo. In gara 4 della NBA Finals contro i Los Angeles Lakers ha raggiunto il culmine delle ottime prestazioni registrate durante la scorsa postseason, realizzando 21 punti e raccogliendo anche 7 rimbalzi.

Miami lo attende.

