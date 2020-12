A soli 20 giorni dall’inizio della stagione, la NBA deve nuovamente affrontare la positività al COVID-19 di diversi giocatori. Secondo quanto riportato Shams Charania di The Athletic, infatti, ben 48 giocatori sono risultati positivi al tampone. I test sono stati effettuati nell’ultima settimana di novembre, prima dell’inizio dei vari training camp.

48 NBA players have tested positive for coronavirus out of 546 tested during initial testing phase from Nov. 24-30, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2020

Sempre secondo l’insider, la situazione non sembra stupire ai piani alti della lega: gli addetti ai lavori si aspettavano una serie di test positivi poiché i giocatori stavano rientrando nelle rispettive città dai loro luoghi di vacanza, durante l’attuale offseason. Ci si aspetta un maggior controllo relativamente ai comportamenti dei giocatori nei prossimi giorni, quando dovranno per forza di cose rispettare i protocolli NBA proprio in vista dell’avvio della regular season, si spera, in totale sicurezza.

Ricordiamo inoltre come non sia prevista alcuna bolla, come era stata organizzata invece lo scorso luglio per la ripartenza della stagione 2019-2020.

