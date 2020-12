Le reazioni del mondo NBA alla trade Westbrook-Wall

Lo scambio tra gli Houston Rockets e i Washington Wizards che ha visto protagonisti Russell Westbrook e John Wall è sicuramente la notizia del giorno. In pochi si aspettavano davvero che un giocatore simbolo di Washington come Wall, potesse lasciare la capitale dopo 10 anni di permanenza. Dall’altra parte, l’incompatibilità in campo tra Westbrook e Harden era un po’ sotto gli occhi di tutti e questo scambio potrebbe essere stato l’ultimo tentativo di mantenere il Barba a Houston.

Ci sono parecchi dubbi su chi abbia effettivamente avuto la meglio in questo scambio; da una parte Washington ottiene un giocatore che per tre anni consecutivi ha viaggiato con numeri altissimi, ma con evidenti problemi nel mettersi a disposizione di un’altra stella e giocare da secondo violino. Per quanto riguarda i Rockets, i dubbi riguardano la tenuta fisica di Wall, che dopo due anni lontano dal campo, ha probabilmente la sua ultima occasione di stupire e rilanciarsi.

Nel frattempo, sono parecchi nel mondo NBA ad aver commentato questa trade a dir poco clamorosa. Magic Johnson è convinto che adesso Washington possa dire la sua ad Est.

“Adesso tutti dovranno stare attenti ai Wizards. Hanno preso Russell Westbrook. Un duo formato da Beal e Westbrook terrorizzerà l’Est e renderà Washington una squadra da playoff.”

Everyone now has to watch out for the Wizards! They traded for Russell Westbrook today. A @russwest44/@RealDealBeal23 will terrorize the East and make the Wizards a playoff team. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) December 3, 2020

DeMarcus Cousins sembra essere piuttosto contento della notizia, dato che i due hanno già giocato assieme in Kentucky. E Jared Dudley ha mostrato tutta la sua sorpresa per lo scambio.

😏 — DeMarcus Cousins (@boogiecousins) December 3, 2020

Jamal Crawford si è detto piuttosto positivo riguardo lo scambio, mentre l’inviato per YahooSportsNBA, Keith Smith, ha rilasciato un commento piuttosto particolare riguardo questa mossa di mercato.

“Ottimo scambio per entrambe le squadre.”

That was great for both teams. — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) December 3, 2020

“Russ per Wall sembra un po’ uno di quegli scambi da fantasy league che vengono fatti quando tu e un tuo amico siete annoiati in ufficio e volete semplicemente fare qualcosa.”

Russ for Wall feels a little bit like one of those fantasy league trades you make when you and your buddy are both bored at the office and just want to do something. — Keith Smith (@KeithSmithNBA) December 3, 2020

Infine l’addetto ai lavori, Ira Winderman, fa un’osservazione riguardo gli scambi in NBA.

“La lezione dallo scambio Westbrook-Wall: tutti-i-contratti-NBA-possono-essere-scambiati.”

The lesson from Westbrook-for-Wall: Any. NBA. Contract. Can. Be. Traded. — Ira Winderman (@IraHeatBeat) December 3, 2020

Leggi anche:

Mercato NBA, Russell Westbrook ceduto agli Washington Wizards

NBA, 48 giocatori su 546 positivi al Coronavirus

NBA, Kemba Walker: “Il mio ginocchio sta meglio. Hayward a Charlotte? Felice per lui”