Dopo l’approdo in NBA di LaMelo Ball in quel di Charlotte e la conferma di Lonzo con NOLA, un altro fratello Ball tenterà l’avventura nella lega. Si tratta di LiAngelo Ball. Il giocatore classe 1998, infatti, in questi minuti si è accordato con i Detroit Pistons sulla base di un contratto annuale al minimo salariale. Si tratta però di un Exhibit 10, ossia la stessa tipologia di contratto firmato qualche giorno da Paul Eboua con Miami.

LiAngelo Ball is signing a one-year, non-guaranteed contract with the Detroit Pistons, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2020

LiAngelo si giocherà un posto definitivo in roster proprio in queste settimane di training camp. Dovesse riuscire a convincere la dirigenza del Michigan, il giocatore potrà firmare successivamente un two-way contract e dividere la sua permanenza in quel di Detroit tra prima squadra e compagine di G-League affiliata.

