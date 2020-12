LeBron James ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con i Los Angeles Lakers. È questa la notizia riportata pochi istanti fa da Shams Charania, insider NBA di The Athletic. Il nativo di Akron ha accettato un’estensione biennale che prevede un max contract da 85 milioni di dollari complessivi.

Los Angeles Lakers star LeBron James has agreed to a two-year, $85 million maximum contract extension with the franchise, CEO of Klutch Sports, Rich Paul, told @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2020

Sempre secondo i media americani, il nuovo accordo dovrebbe allungare il contratto di LeBron fino al 2022-2023. Nel precedente accordo era prevista una player option da 41 milioni di dollari per la stagione 2021-2022.

LeBron James‘ two-year, $85M extension with Los Ageles Lakers runs through 2022-23 season, Klutch Sports CEO Rich Paul tells @TheAthleticNBA @Stadium. James‘ 36th birthday is on Dec. 30. https://t.co/6bcMLgYTVV — Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2020

Il giocatore classe 1984, percepirà 41.180.533 milioni di dollari nell’annata 2021/22 e 44.474.988 nel 2022/23. LeBron, con le attuali regolamentazioni previste dal CBA, ha potuto usufruire di un aumento rispetto a quanto previsto nella già citata player option (41.002.274).

A questo punto è legittimo pensare ad un James in campo almeno fino ai 39 anni anni, salvo ripensamenti. Il quattro volte campione NBA ha sempre dichiarato di voler giocare nella stessa squadra di Bronny James. Il figlio, curiosamente, nel 2023 terminerà la sua ‘carriera’ High School e secondo le nuove regole, potrebbe dichiararsi eleggibile per il Draft 2023 e giocare nella lega professionistica. Per il sogno del padre.

