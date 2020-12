Svelato il calendario dei primi 3 giorni della stagione NBA

La NBA ha ufficialmente reso note le partite in programma nei primi 3 giorni di regular season 2020-2021. Chiaramente, si parte da martedì 22 dicembre (in Italia equivale alla notte tra il 22 e il 23, ndr) con Golden State Warriors vs Brooklyn Nets e il derby di Los Angeles allo Staples Center tra Clippers e Lakers. La notte successiva i Bucks di Antetokounmpo voleranno al TD Garden di Boston, mentre Dallas sarà impiegata in quel di Phoenix, con la prima di Chris Paul con la canotta dei Suns.

First three days of play in the NBA season. pic.twitter.com/QyzqRTM7NC — Marc J. Spears (@MarcJSpears) December 2, 2020

Dopo la solita pausa nella vigilia di Natale, si passa così al Christmas Day con ben cinque partite in programma: NOLA vs Miami, Golden State vs Milwaukee, Brooklyn vs Boston, Dallas vs Lakers e, per chiudere, Clippers vs Denver.

Nella giornata di venerdì la lega dovrebbe invece rendere nota la prima parte del calendario NBA 2020 che quest’anno vivrà una regular da 72 partite, prima dei Playoff di fine maggio.

