Opening Night NBA 2020: ecco le partite in programma

La stagione NBA 2020-2021 vedrà luce a partire da martedì 22 dicembre. Secondo le indiscrezioni di Shams Charania di The Athletic, la serata di apertura sarà impreziosita da due incontri al vertice delle rispettive Conference, trasmessi dall’emittente televisiva TNT.

The NBA’s tentative Dec. 22 opening night doubleheader on TNT: Nets vs. Warriors in Brooklyn and Lakers vs. Clippers in Los Angeles, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2020