Il movimento di mercato più curioso di questa offseason è certamente quello che riguarda Gordon Hayward: l’ala, infatti, ha prima declinato una player option del valore di 34.2 milioni di dollari con Boston, poi ha firmato un quadriennale da 120 milioni di dollari (30 di media a stagione) con Charlotte. Ma quando ha deciso il giocatore e perché ha scelto proprio gli Hornets?

Durante la sua conferenza stampa di oggi, Hayward ha ammesso di aver tenuto in grande considerazione una precedente offerta da parte di Charlotte nel 2014, quando il proprietario della squadra, Michael Jordan, aveva presentato una offer sheet da 63 milioni di dollari (sempre un quadriennale, ndr) ai tempi degli Utah Jazz. In quell’occasione la franchigia di Salt Lake City pareggiò l’offerta trattenendo il giocatore alla base.

Queste le parole di Hayward rilasciate al Boston Globe:

“Non ho mai dimenticato l’impegno di Michael e il potenziale che aveva visto in me in quegli anni. Questo ha significato molto per me, anche oggi.”