Mercato NBA, ufficiale il triennale per Deividas Sirvydis ai Pistons

Era da un po’ che se ne parlava ma solo ora è arrivata la notizia ufficiale: Deividas Sirvydis sarà un nuovo giocatore dei Detroit Pistons.

A diffondere la notizia come sempre Adrian Wojnarowski di ESPN.

ESPN story on Lithuanian G/F Deividas Sirvydis agreeing to a three-year deal to join the Detroit Pistons. https://t.co/Xrr3MwUHhF — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 1, 2020

Il lituano ha accettato un contratto triennale, ma i dettagli dell’accordo non sono ancora stati rivelati. Così facendo, i Pistons aggiungono al roster un giocatore giovane con già un anno di esperienza all’esterno. A 20 anni, infatti, Sirvydis ha giocato la scorsa stagione con l’Hapoel Jerusalem, squadra del Ligat ha’Al, il campionato di basket israeliano.

Non è la prima volta che le due parti si incontrano. La 37esima scelta assoluta all’NBA Draft 2019, infatti, ha già giocato la summer league dello scorso anno con i Pistons, per poi lasciare la squadra per giocare fuori dall’NBA per un anno. Nella prossima regular season, Sirvydis dovrà certamente far notare il suo valore sul campo per non rischiare di allontanarsi nuovamente dal competitivo mondo della NBA.

