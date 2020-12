NBA, presentata la nuova City Edition dei Milwaukee Bucks

I Milwaukee Bucks hanno svelato la nuova divisa versione city edition per la stagione 2020-2021.

🌊🌊🌊 — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 1, 2020

La squadra avrà modo di indossarla durante la prossima regular season in circostanze particolari o per le partite importante. La divisa presenta prevalentemente il colore blu, scelto per ricordare l’abbondanza di fiumi e laghi presenti nello stato. Inoltre lo stesso colore è stato proposto in tre tonalità diverse, a omaggio dei tre fiumi che attraversano la città di Milwuakee.

A rendere speciale la nuova city edition dei Bucks, inoltre, è l’effetto ottico applicato sui numeri e il nome del giocatore sul retro della divisa, che sotto la luce sembreranno bagnati dall’acqua. I nuovi completi e tanti altri capi d’abbigliamento sportivi della franchigia saranno presto disponibili online per i tifosi, che senz’altro non vorranno lasciarsi scappare le novità dell’arsenale.

I Bucks vengono da una buona stagione regolare, ma che non ha garantito la permanenza ai Playoff nella bolla di Orlando. La dirigenza sta provando di tutto per migliorare il roster e affiancare giocatori di livello a Giannis Antetokounmpo, ma molti degli obiettivi prefissati non sono andati a segno.

Resta da vedere cosa farà la franchigia nei prossimi giorni, nel frattempo però, tutto lo staff può ritenersi soddisfatto per l’annuncio delle nuove divise.

