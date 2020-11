A pochi minuti dalla deadline è arrivata la decisione finale di Gordon Hayward. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, il giocatore ha scelto di declinare la sua player option da 34 milioni di dollari e testare la free agency. Un rifiuto che sa di addio ai Boston Celtics? Può essere, anche perché le ultime voci di mercato lo danno vicino ai New York Knicks i quali, nel frattempo, si sono creati spazio salariale per 40 milioni di dollari.

Celtics’ Gordon Hayward has opted out of his $34M deal for the 2020-21 season and will become a free agent, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 19, 2020

Hayward, nel corso dell’ultima stagione, ha viaggiato con cifre decisamente in netto rialzo rispetto all’anno precedente chiuso a più di 11 punti di media partita. Il giocatore, infatti, ha registrato una media di 17.5 punti + 6.7 rimbalzi e 4.1 assist in 33.5 minuti ad allacciata di scarpe.

Secondo quanto riportano alcuni media americani, non è da escludere un suo ritorno a Boston sulla base di un accordo pluriennale a cifre evidentemente riviste.

There’s still a chance Gordon Hayward returns to the Celtics on a restructured deal, per @Murf56 pic.twitter.com/br24jah0Ud — NBA Central (@TheNBACentral) November 19, 2020

