NBA, assenti molti giocatori ai primi allenamenti dei Washington Wizards, tra cui un positivo

I Washington Wizards hanno iniziato lunedì i primi allenamenti individuali in vista della prossima regular season, che sarà ancora più impegnativa visti i recenti movimenti nel mercato NBA. Sfortunatamente per la franchigia capitolina, diversi giocatori non hanno partecipato all’allenamento, non un buon inizio per la squadra di Coach Scott Brooks.

Di fatto, Davis Bertans è arrivato in ritardo a causa di un problema con il visto, poiché recentemente rientrato negli States dopo un lungo periodo trascorso a casa in Lettonia. Nel frattempo, il personale sanitario della franchigia ha registrato un positivo da Covid-19 tra i giocatori, che ha scelto di rimanere in anonimo. Secondo la dirigenza, però, questo non ha avuto contatti con i compagni di squadra e non ha neanche raggiunto le sedi principali della franchigia. Il che può lasciare intendere che il giocatore sia con ogni probabilità un esordiente.

Al momento, la situazione infortuni nel roster sembra essere sotto controllo. Era da tempo che la franchigia non riusciva a tamponare le dannose perdite dei giocatori, costretti a rimanere fermi ai box perché ostacolati dai frequenti infortuni.

Se la situazione dovesse rimanere così, i Wizards possono ben sperare per la prossima stagione, salvo ovviamente che non avvengano grossi cambiamenti nel team.

Il nome di John Wall, infatti, è sempre più in bilico, e la scelta di cedere o meno il giocatore cambierà inevitabilmente le sorti della franchigia.

Leggi anche:

Mercato NBA, ufficiale il triennale per Deividas Sirvydis ai Pistons

NBA, presentata la nuova City Edition dei Milwaukee Bucks

NBA, Victor Oladipo al Media Day di Indiana: “Mai chiesto di andare via!”