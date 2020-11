NBA, i Boston Celtics guadagnano una TPE da record

Dopo aver finalmente concluso l’operazione che ha portato Gordon Hayward a Charlotte in una sign-and-trade che ha visto anche la cessione di un paio di scelte Draft al secondo round, i Boston Celtics – per contro – hanno ricevuto una trade player exception pesantissima. Secondo quanto riportano i media americani, la TPE a capo di Danny Ainge è valutata sui 28.5 milioni di dollari. Si tratta di un record: mai nessuna squadra si era portata a casa un’eccezione così rilevante.

We have traded Gordon Hayward and 2 future second round draft picks to the @hornets in exchange for a conditional future second round draft pick. The sign-and-trade agreement also creates a trade exception for Boston. — Boston Celtics (@celtics) November 29, 2020

La TPE può essere utilizzata entro un anno solare e non può assolutamente essere ceduta come asset di mercato ad altre franchigie o coinvolta in trade. È chiaro che i Celtics, con questa mossa, si sono messi in buona posizione per la prossima offseason, quando i nomi disponibili sul mercato della free agency saranno tanti e importanti.

Durante l’attuale sessione di mercato NBA, invece, la franchigia non ha chiuso alcun colpo di primo piano, a parte Jeff Teague e Tristan Thompson. Da segnalare, inoltre, l’estensione contrattuale coincidente con un max contract per Jayson Tatum, pronto ad essere la nuova guida di Boston per lungo tempo.

