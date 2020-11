Dopo la notizia dei rinnovi di De’Aaron Fox e Donovan Mitchell, anche Jayson Tatum ha ottenuto un max contract pesantissimo. L’ala si è accordata con i Boston Celtics per una estensione contrattuale quinquennale da 163 milioni di dollari complessivi che dovrebbe trasformarsi in un contratto da 195 milioni. A riportare la notizia è stato il solito Woj.

Jayson Tatum has agreed to a five-year, $195M extension with the Celtics, source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2020