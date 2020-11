NBA, Joel Embiid lancia la carica: “Devo un titolo a Philadelphia”

“L’anno scorso sentivamo di poter vincere, e invece non ci siamo andati neppure vicino. Anche personalmente, trovo assurdo non essere stato incluso neppure in uno dei tre migliori quintetti NBA e per me questa scelta è stato come un pugno nello stomaco. Devo migliorare, soprattutto devo tornare a essere lo Joel Embiid che due anni fa viaggiava a 28 punti di media ed era il miglior difensore della NBA. Devo un titolo a questa città: per questo lavoro duro in continuazione, perché ho bisogno di centrare questo obiettivo. Mi hanno scelto per questo, devo trovare un modo per vincere l’anello. Morey? Sono sicuro che le cose con Daryl [Morey] andranno alla grande. Abbiamo parlato tanto assieme, ci piace discutere di pallacanestro ma anche di tutto il resto.”