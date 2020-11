NBA, Zach Randolph si racconta nel Podcast di James Posey

Intervenuto a The Posecast, il podcast di James Posey, l’ex giocatore NBA Zach Randolph ha parlato a trecentosessanta gradi della sua carriera, partendo dal principio:

Dalla sua educazione passa poi al Draft: diciottesima scelta, destinazione Portland Trail Blazers:

“Mi mancava casa e ho sofferto molto i cambiamenti. Mi sono trovato in squadra con Rasheed Wallace, Bonzi Wells, Damon Stoudamire, Dale Davis, Scottie Pippen, Shawn Kemp, Derek Anderson e Steve Kerr… qualcosa di davvero incredibile. Sono cresciuto e sono diventato uomo molto velocemente con loro. Un aneddoto legato a quel periodo? Una volta in allenamento ho schiacciato in testa a Shawn Kemp, questa cosa mi ha dato tantissima fiducia. Cosa ne pensavo del nomignolo Portland Jail Blazers? Credo che tutti i Media parlassero solo di noi: essere l’unica squadra in città ha deformato la portata delle notizie.”