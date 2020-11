Javale McGee ha salutato i Los Angeles Lakers, trasferendosi in Ohio alla corte dei Cleveland Cavaliers. Ebbene, un veterano come lui conosce bene l’aspetto economico che sta dietro alla costruzione dei roster delle squadre, non a caso ha accettato in maniera signorile la sua cessione allo scopo di liberare lo spazio necessario all’approdo in California di Marc Gasol.

Il centro ha affermato sul suo profilo Twitter:

A poche settimane dal titolo quindi le strade di Javale McGee e dei Los Angeles Lakers si dividono, eppure solo pochi giorni fa era ancora intento a celebrare il titolo:

Still can't believe we won the Championship a few weeks ago…and I'm still celebrating, call me Pierre 3x. Should @michelobultra make more of these bottles for the fans? #ULTRAMoment pic.twitter.com/j1MzgoFzZB

— Javale McGee (@JaValeMcGee) October 28, 2020