NBA, LaVar Ball e l’1vs1 contro Michael Jordan: “Per 200 milioni lo faccio”

LaVar Ball ha ipotizzato un eventuale prezzo per un futuro scontro 1vs1 contro la leggenda Michael Jordan, e non è per nulla economico. Quando gli è stato domandato riguardo ad un possibile scontro con Jordan, Ball ha scherzato sul fatto che gli servirebbero 200 milioni di dollari per scendere in campo. LaVar si è così espresso a TMZ Sports:

“Vedrete me e Mike giocare per l’esigua cifra di 200 milioni di dollari in pay-per-view. Qualora dovesse mancare un dollaro, non giocheremo.”

Nonostante ciò, Ball ha affermato che un eventuale scontro tra i due sarà alquanto improbabile:

“Onestamente nessuno dei due ha intenzione di scendere in campo. Siamo entrambi sopra i 50 anni.”

LaMelo Ball, il figlio minore di LaVar, che è stato da poco scelto con la terza chiamata assoluta dagli Charlotte Hornets al Draft NBA, avrebbe qualche perplessità su un eventuale scontro:

“Non penso possa avvenire e se qualora dovesse accadere, tutti sappiamo come andrebbe a finire, ad essere onesti. Beh, voglio dire, sono mio padre e il mio boss, quindi farei il tifo per entrambi.”

