Mercato NBA, respinta l’offerta dei Bucks per Victor Oladipo

In questa sessione di mercato NBA, Giannis Antetokounmpo è senza dubbio il giocatore che più ha influito i Milwuaukee Bucks nelle scelte dei giocatori da prendere in vista della prossima stagione. La franchigia guidata dal numero 34, infatti, ha provato in più modi di portare in squadra giocatori di alto livello, ma molti colpi non sono andati a segno.

Secondo le ultime notizie riportate da Jake Fischer di Bleacher Report, Antetokounmpo ha contribuito direttamente nelle scelte della dirigenza, consigliando su quali giocatori puntare per rendere la squadra vincente.

Tra i tanti nomi presi in considerazione, i Bucks hanno provato per la stella Bradley Beal, ma è stato troppo difficile imbastire una trade che potesse convincere i Washington Wizards. Il secondo nome sulla lista era Victor Oladipo, per il quale era già pronta un’offerta, ma che è stata velocemente respinta dagli Indiana Pacers.

Ecco quanto affermato da Jake Fischer:

“L’all-star Victor Oladipo è stato incluso in numerosi scenari commerciali, anche nei progetti di Milwuakee, che però non sono stati confermati dai Pacers. Pare che nello cambio fossero coinvolti Donte DiVincenzo, George Hill e la scelta numero 24 del Draft NBA 2020”.

Nonostante Oladipo sia nel mirino di quasi tutte le squadre NBA, ha ribadito le sue intenzioni di rimanere in Indiana per la prossima stagione. Il due volte All-Star si è appena ripreso da un brutto infortunio al ginocchio sinistro, subito a metà della stagione 2018-2019. Dopo quasi un anno fermo ai box, è tornato durante questa regular season giocando, però, solamente 19 partite. Durante il suo breve ritorno sul parquet, Oladipo ha registrato una media di 14.5 punti, 4 rimbalzi e 3 assist a partita.

All’età di 28 anni, l’ex Thunder è ancora in grado di tornare in piena forma e prepararsi per la free agency del 2021. Al momento, i Pacers sembrano intenzionati a mantenere il giocatore, a meno che non si presenti un’offerta tanto allettante che possa far cambiare idea alla dirigenza.

I Bucks terranno sicuramente d’occhio la situazione, anche se in seguito al il mancato accordo con Bogdan Bogdanovic, le cose iniziano a farsi complicate. L’unica new entry che potrà dare un importante supporto alla squadra al momento è Jrue Holiday, arrivato dai New Orleans Pelicans via trade. Proprio per il mancato arrivo dell’ormai ex giocatore dei Kings, Donte DiVincenzo resta un possibile tassello di scambio che i Bucks potrebbero utilizzare. D’altra parte il mercato non è ancora finito.

