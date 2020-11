Mercato NBA, il terzo anno di contratto di Danilo Gallinari è parzialmente garantito

Danilo Gallinari ha firmato un contratto triennale con gli Atlanta Hawks da 61.5 milioni di dollari complessivi. Secondo quanto riportato da The Athletic, l’ultimo anno di contratto è solo parzialmente garantito. Il contratto garantirà a Gallinari solamente 5 milioni di dollari per la stagione 2022-2023, di fronte a un guadagno massimo di circa 21.4 milioni di dollari.

Il Gallo prima della stagione 2022-2023 compirà 34 anni. Parecchi per un giocatore con una complicata storia di infortuni. Gli Atlanta Hawks hanno voluto tutelarsi in tal senso. La franchigia punterà ai Playoffs in questa stagione, ma il progetto a lungo termine è ben più ambizioso. Gli Hawks puntano molto sulla crescita di Trae Young, e tra qualche anno vorranno sicuramente imbastire attorno al loro gioiellino una possibile squadra da titolo. La libertà salariale che il contratto di Gallinari garantisce in tal senso è un indubbio vantaggio per gli Hawks.

Anche dal punto di vista del giocatore ci sono dei vantaggi. Molto probabilmente questo sarà l’ultimo grande contratto del Gallo, che, comunque vada, gli frutterà più di 40 milioni di dollari. A 34 anni, con le tasche belle piene, potrebbe scegliere di andare in una contender, sfruttando gli ultimi anni di competitività ad alto livello.

Il GM degli Atlanta Hawks Travis Schlenk ha commentato così l’acquisto di Gallinari, arrivato via “sign-and-trade” da OKC:

“Danilo risponde a quelle che erano le nostre priorità durante la free agency. Volevamo aggiungere giocatori con esperienza e con un gran tiro da fuori. Tra i giocatori con la sua stazza, Gallinari è uno dei realizzatori più versatili ed efficienti della lega e ha provato di essere il tipo di veterano che uno vuol nel proprio spogliatoio.”

