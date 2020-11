Bogdan Bogdanovic è ufficialmente un nuovo giocatore degli Atlanta Hawks, come annunciato dalla franchigia delle Georgia. L’annuncio è arrivato dopo la rinuncia da parte dei Sacramento Kings di pareggiare l’offerta di quattro anni a 72 milioni degli Hawks.

Per Sacramento è stata decisiva la volontà del GM Monte McNair di mantenere la flessibilità salariale del roster: firmare Bogdanovic a quelle cifre avrebbe ostacolato la possibilità di costruire una squadra intorno ai giovani De’Aaron Fox, Marvin Bagley III e Buddy Hield.

I Kings hanno avuto 48 ore di tempo per pareggiare l’offerta degli Hawks a Bogdanovic, ma così non è stato. Il giocatore serbo, che ad Atlanta vestirà la maglia numero 13, ha ringraziato via Twitter la sua ex squadra:

Thank you so much @SacramentoKings for welcoming me with so much love to start my NBA career. Thank you for allowing me to be myself and giving me the opportunity to follow my dreams!!! Thank you to the fans and the city for welcoming me, and supporting me the whole time!! (1/2) pic.twitter.com/rI2JX5ST1J

— Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde) November 25, 2020