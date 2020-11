Mancava solo la firma e, ora, è arrivata: Danilo Gallinari è ufficialmente un giocatore degli Atlanta Hawks, come annunciato dalla stessa franchigia. Sign-and-trade tra Hawks e OKC, con Atlanta che dà ai Thunder una scelta protetta del secondo turno al Draft 2025.

Gallinari ha firmato un contratto di 3 anni da 61.5 milioni di dollari e vestirà la maglia numero 8 degli Atlanta Hawks. Insieme a Rondo e Bogdanovic, l’azzurro completerà il quintetto di Atlanta dove ci sarà anche Trae Young: una squadra giovane e di talento, uno dei motivi che ha convinto Gallinari a sposare la causa Hawks.

Atlanta sarà la quinta squadra della sua carriera NBA, dopo i Knicks, Denver, Clippers e Thunder. Con OKC, nella scorsa stagione, è arrivato fino al primo turno dei Playoff, venendo eliminati dai Rockets dopo un’epica serie.

In 62 partite con i Thunder, Gallinari ha registrato una media di 18,7 punti, 5,2 rimbalzi e 1,9 assist in circa 29,6 minuti. Un giocatore che darà un grandissimo contributo agli Hawks, come spiega il GM di Atlanta Travis Schlenk:

“Danilo fa al caso nostro, viene incontro a molte nostre esigenze: per questo motivo gli abbiamo dato la priorità. Volevamo aggiungere veterani consolidati e ottimi realizzatori, Gallinari risponde a queste caratteristiche. È uno dei marcatori più versatili ed efficienti della lega, ha dimostrato di essere il tipo di veterano che ognuno desidera avere nel proprio spogliatoio”

Altro bel colpo di mercato piazzato da Atlanta e altra bella Trade Exception per OKC: dopo quella di Adams, dallo scambio di Gallinari la Trade Exception per i Thunder sarà di 19.5 milioni. OKC dovrà utilizzarla entro un anno in uno scambio dove la differenza salariale sarà pari o inferiore all’Exception, altrimenti non sarà più valida.

Con questo roster ai nastri di partenza, gli Hawks si prospettano una delle squadre più interessanti di questa stagione NBA.

