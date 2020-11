Mercato NBA, Bucks delusi dal mancato accordo con Bogdan Bogdanovic

Una delle notizie che ha scosso il mercato NBA nelle ultime ore, è stato il mancato accordo tra i Milwaukee Bucks e la guardia dei Sacramento Kings Bogdan Bogdanovic. La trade sembrava cosa già fatta, quando in mattinata è arrivata la smentita.

Questo quanto riportato da Sam Amick di The Athletic:

“Ritengo che entrambe le franchigie siano molto dispiaciute a causa del mancato accordo. Ormai sembrava tutto ufficiale.”

Inoltre secondo quanto riferito dal giornalista del The Sacramento Bee Jason Anderson, non c’è mai stato un vero e proprio accordo tra le due franchigie e i vari rumors erano dunque infondati:

“Bogdanovic non ha mai accettato i termini di nessun accordo e la sua intenzione è quella di essere ceduto come free agent. Inoltre un’eventuale trade non potrebbe essere ufficializzata sino a domenica, quando inizierà il mercato della free agency.”

Lunedì, il giornalista di ESPN Adrian Wojnarowski aveva riferito che Sacramento avrebbe scambiato Bogdanovic in cambio di Donte DiVincenzo, Ersan Ilyasova e D.J. Wilson. A questo punto è molto probabile che la guardia serba firmerà per un’altra franchigia.

Tutto ciò non risulterà gradito alla stella dei Bucks Giannis Antetokounmpo. Infatti l’obiettivo di Milwaukee era quello di rafforzare la squadra per spingere il greco a firmare un’estensione di cinque anni al suo contratto in scadenza la prossima stagione.

Ora i Bucks, dopo l’acquisto di Jrue Holiday dai New Orleans Pelicans in cambio di Eric Bledsoe e George Hill, saranno costretti a cercare un’alternativa.

