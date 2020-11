Dopo la notizia del rinnovo al supermax per un rookie di Bam Adebayo con gli Heat, è arrivato anche il turno di Brandon Ingram. La stellina dei New Orleans Pelicans, infatti, ha raggiunto un max deal con la franchigia per l’estensione contrattuale sulla base di un quinquennale da 158 milioni di dollari. A riportare la notizia è stato Adrian Wojnarowski, il quale ha raccolto le informazioni direttamente da Jeff Schwartz, agente del giocatore.

New Orleans Pelicans All-Star F Brandon Ingram has agreed to a five-year, $158 million maximum contract extension, his agents Jeff Schwartz and Jordan Gertler of @excelsm_bball tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 24, 2020

L’ex Lakers, lo ricordiamo, nell’ultima stagione ha vinto il premio di Most Improved Player of The Year dopo aver preso per mano NOLA, priva di Zion Williamson per diversi mesi, viaggiando con una media di 23.8 punti + 6.1 rimbalzi + 4.2 assist.

Si tratta del terzo giocatore appartenente alla classe Draft 2016 ad ottenere un max contract dopo Jamal Murray (Denver) e Ben Simmons (Phila).

